Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Selena dizisinin Yüce Majeste'si Kayhan Yıldızoğlu neden öldü?
Kayhan Yıldızoğlu'nun neden yaşamını yitirdiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun yaşamı, yer aldığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Selena dizisinin Yüce Majeste'si Kayhan Yıldızoğlu neden öldü?
Selena dizisinde "Yüce Majeste" karakteri ile akıllara kazınan Kayhan Yıldızoğlu'nun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Kayhan Yıldızoğlu'nun hayatını kaybetmesinin üzerine ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Selena dizisinin Yüce Majeste'si Kayhan Yıldızoğlu neden öldü?
KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?
Kayhan Yıldızoğlu, 28 Mayıs 1933 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Çerkes asıllı bir ziraat mühendisi, annesi ise Giritli bir öğretmendi. 1955 yılında yedek subay olarak askerliğini tamamladıktan sonra İstanbul kambiyosunda döviz komiseri olarak çalışmaya başladı.
Oyunculuğa tesadüfi bir şekilde Muhsin Ertuğrul'un eksik evraklarını tamamlaması üzerine oyunculuk seçmelerine çağrılmasıyla başladı. Haldun Taner'in yönlendirmesiyle 1966 yılında ilk filmine imza atan Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynadı. Şener Şen ile birlikte Cihangir'de bir dairede 3,5 yıl beraber yaşadı.
Kayhan Yıldızoğlu, 150'den fazla filmde rol almış ve ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde yer aldı. Özellikle "Selena" dizisinde canlandırdığı Yüce Majeste lakaplı karakterle tanınmıştır. Oyuncu, Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşadı.
KAYHAN YILDIZOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar tarafından yapılan açıklamaya göre Yıldızoğlu yaşlılığı nedeniyle hayatını kaybetti.
KAYHAN YILDIZOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1966: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
1966: Malkoçoğlu
1967: Kara Davut
1967: Ölüm Saati
1967: Ömre Bedel Kız
1967: Yaşlı Gözler
1968: Artık Sevmeyeceğim
1968: Can Pazarı
1968: Dağları Bekleyen Kız
1968: Erikler Çiçek Açtı
1968: Kahveci Güzeli
1968: Kara Battal'ın Acısı
1968: Leylaklar Altında
1968: Malkoçoğlu Kara Korsan
1968: Ömrümün Tek Gecesi
1968: Şeyh Ahmet
1968: Son Vurgun
1968: Urfa İstanbul
1969: Acı İle Karışık
1969: Aşk Bu Değil
1969: Gül Ayşe
1969: İffet
1969: Kaderimsin
1969: Kurşunların Kanunu
1969: Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
1969: Osmanlı Kartalı
1969: Sabah Olmasın
1969: Şehir Eşkiyası
1969: Tarkan
1969: Yaralı Kalp
1970: Ankara Ekspresi
1970: Arım, Balım, Peteğim
1970: Buğulu Gözler
1970: You Can't Win 'Em All
1970: Devler Geliyor
1970: Ecel Teri
1970: Hayatım Sana Feda
1970: Kara Gözlüm
1970: Koçum Ali
1970: Mazi Kalbimde Yaradır
1970: Sevgili Muhafızım
1970: Şoför Nebahat
1970: Tehlikeli Oyun
1971: Ali Baba ve Kırk Haramiler
1971: Bicirik İş Başında
1971: Bicirik İş Peşinde
1971: Bir Kadın Kayboldu
1971: Elmacı Kadın
1971: Cambazhane Gülü
1971: Gizli Aşk
1971: Gönül Hırsızı
1971: Görünce Kurşunlayın
1971: Hasret
1971: Hem Döğüş Hem Seviş
1971: Herşeyim Sensin
1971: İpi Boynunda Bil
1971: Keloğlan
1971: Kızıl Maske'nin İntikamı
1971: Kurşunla Selamlarım
1971: Dört Ateşli Yosma
1971: Mıstık
1971: Oyun Bitti
1971: Sevdiğim Uşak
1971: Sürgünden Geliyorum
1971: Toto Kralı
1971: Üç Arkadaş
1971: Yarın Ağlayacağım
1971: Yavru İle Katip
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971: Sezercik Yavrum Benim
1972: Ayrılık
1972: Babanın Arkadaşları
1972: Bela Mustafa
1972: Bir Pınar ki
1972: Falcı
1972: Hayatımın En Güzel Yılları
1972: Hızlı Hızır
1972: İtham Ediyorum
1972: Kadın Yapar
1972: Kanlı Para
1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
1972: Malkoçoğlu Kurt Bey
1972: Ölüm Bebekleri
1972: Rüyalar Gerçek Olsa
1972: Sen Alın Yazımsın
1972: Sezercik Aslan Parçası
1972: Süper Adam Kadınlar Arasında
1972: Ve Silahını Çekti
1972: Yıldırım Ajan
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1972: Zulüm
1973: Acı Hayat
1973: Anneler Günü
1973: Arap Abdo
1973: Aşk Mahkûmu
1973: Balıkçı Osman
1973: Battal Gazi Geliyor
1973: Bir Demet Menekşe
1973: Bitirim Kardeşler
1973: Bitirimler Sosyetede
1973: Gazi Kadın
1973: Kabadayının Sonu
1973: Kara Murat Fatih'in Fermanı
1973: Rabia
1973: Soyguncular
1973: Turist Ömer Uzay Yolunda
1973: Vurgun
1974: Almanyalı Yarim
1974: Ayrı Dünyalar
1974: Göç
1974: Kahramanlar
1974: Kara Murat Kardeş Kanı
1974: Kara Murat Ölüm Emri
1974: Unutma Beni
1975: Acele Koca Aranıyor
1975: Dadaş Hasan
1975: Evcilik Oyunu
1975: Kocam Erkek Mi?
1975: Topuz
1975: Üç Kağıtçılar
1976: Adana Urfa Bankası
1976: Sıralardaki Heyecan
1977: Bizim Kız
1977: Çakal Avı
1977: Güneşli Bataklık
1977: Kara Murat Denizler Hakimi
1977: Ölmeyen Şarkı
1977: Şıpsevdi
1977: Yıkılmayan Adam
1978: Hedef
1978: İşte Bizim Hikayemiz
1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
1978: Taşı Toprağı Altın Şehir
1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür
1987: Hoşgeldin Ramazan
1990: Sözde Kızlar
1991: Varyemez
1993: Cümbüş Sokak
1995: Çiçek Taksi
1995: Zirvedekiler
1996: Eşkıya
1996: Tatlı Kaçıklar
1999: Bize Ne Oldu
1999: Kahpe Bizans
2000: Zart-1 TV
2002: Ömerçip
2004: Cennet Mahallesi
2004: Kalbin Zamanı
2004-2005: Yabancı Damat
2005: İnadım İnat
2005: Miras
2006: Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar
2006: Sevda Çiçeği
2006: Unutulmayanlar
2006-2009: Selena
2008: Avrupa Yakası
2008: Görgüsüzler
2008-2012: Akasya Durağı
2011: Adanalı
2012: Evim Sensin
2013: Ali Ayşe'yi Seviyor
2013: Bizim Okul
2013: Öyle Sevdim ki Seni
2014-2015: Küçük Ağa
2015: Köstekgiller: Perili Orman
2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu
2016: Aksak
2016: Kertenkele
2016: Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı
2017: Dışarıda
2017: Dostlar Mahallesi
2017: Ver Kaç
2017: Meryem
2018: Cici Babam
2018: Servet
2018: Arka Sokaklar
2018: Benim Adım Osssman
2018: Darısı Başımıza
2018: Gez Show
2018: Meleklerin Aşkı
2019: Bizim Semtin Çocukları
2019: İşimiz Gücümüz Var
2022: Ah Nerede
2022: Bir Türk Masalı
2023: Kader Oyunları
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