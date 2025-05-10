TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Niyazi Gül Dörtnala 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
NOW YAYIN AKIŞI
07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arasi
11.20 Memet Özer Ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkasi
12.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kutsal Damacana 4
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:15 Kral Kaybederse
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:45 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.50 Beni Böyle Sev
09.05 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Bir Zamanlar İstanbul
14.40 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
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