TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı...

Haber Merkezi
10 Mayıs 2025 Cumartesi, 09:28
TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak  20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI:  Niyazi Gül Dörtnala 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show  20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı  20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu  20:00

TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Siyah Kalp 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Japon İşi 

15:00 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07.45 Fatih Savaş Ile Sabah Sohbetleri 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

11.15 Ekonomi Arasi 

11.20 Memet Özer Ile Mutfakta 

12.15 Kamera Arkasi 

12.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 

16.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar 

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu 

20.00 Kutsal Damacana 4 

TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile 

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 

09:00 Kral Kaybederse 

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler 

12:00 Sahipsizler 

14:15 Kral Kaybederse 

16:45 Sahipsizler 

19:00 Star Haber 

20:00 Niyazi Gül Dörtnala 

TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu 

10:00 Can Borcu 

13:00 Kuruluş Osman 

16:00 Bir Gece Masalı 

19:00 atv Ana Haber 

20:00 Can Borcu 

TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak 

07:45 Süper 1 Takım 

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin 

15:45 Survivor Panorama

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.50 Beni Böyle Sev 

09.05 Yedi Numara 

10.00 Hayallerinin Peşinde 

11.30 Bir Zamanlar İstanbul 

14.40 Teşkilat 

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 

19.00 Ana Haber 

20.00 Gönül Dağı 

TV yayın akışı 10 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arda'nın Mutfağı 

14:00 İnci Taneleri 

16:00 Eşref Rüya 

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 

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