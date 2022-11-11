TV yayın akışı 11 Kasım 2022 Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 09:41
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Kasım 2022 Cuma günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Kasaba Doktoru (Altyazılı)</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Yalnız Kurt</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kızılcık Şerbeti</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Kasım 2022 Cuma günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Kasaba Doktoru (Altyazılı)

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Yalnız Kurt

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kızılcık Şerbeti

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00  Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00  Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Arka Sokaklar</p> <p>00:15 O Kız</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00  Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00  Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 O Kız

03:15 Gelinim Mutfakta

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:45 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:30 Türk İşi Dondurma</p> <p>03:30 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Türk İşi Dondurma

03:30 Her Yerde Sen

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 SHOW Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>23:15 Hayat Bugün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Hayat Bugün

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Yalı Çapkını

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Doya Doya Moda</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>14:00 Yazgı</p> <p>15:00 Kadere Karşı</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz </p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>02:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

14:00 Yazgı

15:00 Kadere Karşı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

02:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:15 Benim Adım Melek (Altyazılı)</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse </p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:40 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)</p> <p>00:15 Yürek Çıkmazı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 

13:15 Yeşil Deniz

15:40 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

00:15 Yürek Çıkmazı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Yalnız Kurt</p> <p>00:20 Kardeşlerim</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Kardeşlerim

03:20 Mutfak Bahane

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