TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 11 Nisan Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 11 Nisan Perşembe TV rehberi...
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 İnci Taneleri
02:30 Uyanık Kardeşler
04:00 Uyanık Kardeşler
05:00 Bodrum Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.50 İncir Ağacı
07.30 Benim Adım Melek
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
17.45 Lingo Türkiye Bayram Özel
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye Bayram Özel
21.40 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
23.45 Kara Ağaç Destanı
02.25 Alişan İle Hayata Gülümse
04.40 Lingo Türkiye Bayram Özel
05.50 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Survivor All Star 2024
13:00 Survivor Ekstra / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Aramızda Kalmasın
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Akıncı Çizgi Dizi
10: 30 Akıncı Çizgi Dizi
11: 00 Yalan Dolan - Yerli Sinema
12: 50 Oscar Çöllerde - Yabancı Sinema
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
22: 40 Venom: Zehirli Öfke - Yabancı Sinema
00: 40 Örümcek Adam: Evden Uzakta - Yabancı Sinema
03: 20 Mutfak Bahane
05: 10 Kuruluş Osman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Güzel Günler
10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Sakar Şakir
23:15 Sahte Kabadayı
00:45 Sakar Şakir
02:45 Sakar Şakir
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yasak Krallık
22:15 Yasak Krallık
00:15 Ömer
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Güzel Köylü
NOW YAYIN AKIŞI
08.00 Çalar Saat
10.30 Kızıl Goncalar
13.30 Şahane Hayatım
16.30 Bayramlık
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Kırk Yalan
22.30 Hudutsuz Sevda
01.30 Korkma Ben Yanındayım
04.00 Kefaret
06.00 Adım Farah
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Şimşek duyurdu! Döviz geliyor...
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Belediyenin kamera kayıtları neden silindi?
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu