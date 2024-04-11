TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 11 Nisan Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 11 Nisan Perşembe TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2024 Perşembe, 09:38
TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 İnci Taneleri

02:30 Uyanık Kardeşler

04:00 Uyanık Kardeşler

05:00 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50 İncir Ağacı

07.30 Benim Adım Melek

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

17.45 Lingo Türkiye Bayram Özel

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Lingo Türkiye Bayram Özel

21.40 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

23.45 Kara Ağaç Destanı

02.25 Alişan İle Hayata Gülümse

04.40 Lingo Türkiye Bayram Özel

05.50 Kapanış

TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 Survivor All Star 2024

13:00 Survivor Ekstra / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Akıncı Çizgi Dizi

10: 30 Akıncı Çizgi Dizi

11: 00 Yalan Dolan - Yerli Sinema

12: 50 Oscar Çöllerde - Yabancı Sinema

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

22: 40 Venom: Zehirli Öfke - Yabancı Sinema

00: 40 Örümcek Adam: Evden Uzakta - Yabancı Sinema

03: 20 Mutfak Bahane

05: 10 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Güzel Günler

10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Sakar Şakir

23:15 Sahte Kabadayı

00:45 Sakar Şakir

02:45 Sakar Şakir

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yasak Krallık

22:15 Yasak Krallık

00:15 Ömer

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

TV yayın akışı 11 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08.00 Çalar Saat

10.30 Kızıl Goncalar

13.30 Şahane Hayatım

16.30 Bayramlık

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Kırk Yalan

22.30 Hudutsuz Sevda

01.30 Korkma Ben Yanındayım

04.00 Kefaret

06.00 Adım Farah

TV rehberi TRT 1 Show TV Kanal D Star TV TV 8 NOW TV

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