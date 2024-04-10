Kit Harington duyurdu: Jon Snow dizisi iptal edildi

'Game of Thrones'ta yer alan Jon Snow karakterini konu edinecek HBO yapımı rafa kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 12:23
Kit Harington duyurdu: Jon Snow dizisi iptal edildi
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 'Game of Thrones' dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran oyuncu Kit Harington, karakterini konu edinecek dizinin geliştirilme aşamasında olmadığını rafa kaldırıldığını duyurdu. Yapım, Jon Snow'un 'Game of Thrones' sonrası yaşadıklarını konu edinecekti. 

Kit Harington, ScreenRant’e verdiği bir röportajda, "Anlatacak doğru hikayeyi bulamadık. Bu yüzden şimdilik diziyi bir kenara bırakmaya karar verdik. Gelecekte geri döneceğimiz bir zaman olabilir ancak şu anda rafa kaldırıldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 

George R.R. Martin’in kitaplarından esinlenen 'Game of Thrones', 2019’da ekranlara veda etti. 'Jon Snow' dizisi dışında başka 'Game of Thrones' projeleri de geliştirilme aşamasında yer alıyor. Bunlar arasında 'A Knight of the Seven Kingdom', yeni animasyonlar ve Fatih Aegon’u anlatan bir dizi yer alıyor.


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