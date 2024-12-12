TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 09:24
TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

12 Aralık Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Aralık Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Hudutsuz Sevda  20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yerli Dizi Tekrarı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp  20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Malmö - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00

TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp

TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.45 - Malmö - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Holding

TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

TV yayın akışı 12 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 - İlk Bakış

08.00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 - Hudutsuz Sevda

13.30 - En Hamarat Benim

16.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 - Hudutsuz Sevda

TV rehberi trt TV 8 galatasaray

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