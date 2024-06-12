TV yayın akışı 12 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bağlılık Hasan (Yerli Sinema)
03:10 Destan
05:30 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)
22:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)
00:45 Yalan
03:15 Güneşin Kızları
05:15 Yanaşma (Yerli Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Baba
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde (Yerli Sinema)
22:30 Muhbir (Yabancı Sinema)
00:30 Muhbir (Yabancı Sinema)
02:40 İstanbullu Gelin
05:30 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Uğurlugiller
07:05 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tom ve Jerry (Yabancı Sinema)
22:15 Bizim Hikayemiz "2008-2024" (Yerli Sinema)
23:10 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
01:40 Gönül Dağı
04:05 Seksenler
05:00 Yerli Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:00 Mucize Doktor
02:00 Yasak Elma
04:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
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