TV yayın akışı 12 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 12 Temmuz Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz Cuma TV rehberi...
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 12 Temmuz Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz Cuma TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
00:30 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)
02:45 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
04:15 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
21:50 Mağara (Yabancı Sinema)
23:50 Mağara (Yabancı Sinema)
01:50 Ateş Kuşları
04:30 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
22:45 Çember: Karanlığın Gözleri (Yerli Sinema)
01:15 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)
03:30 Güneşin Kızları
05:15 Çatı Katı Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:00 Yasak Elma
04:45 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Görümce (Yerli Sinema)
22:30 Görümce (Yerli Sinema)
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dangal (Yabancı Sinema)
23:30 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:30 Seksenler
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