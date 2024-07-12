TV yayın akışı 12 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 12 Temmuz Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 12 Temmuz Cuma TV rehberi...