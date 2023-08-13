TV yayın akışı 13 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2023 Pazar, 09:55
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Jurassic World </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Nalan</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Umudunu Kaybetme</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Seni Ellere</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Jurassic World 

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Nalan

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Umudunu Kaybetme

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Seni Ellere

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Çöp Adam</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16.15 Ömer</p> <p>19:00 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Nalan</p> <p>22:30 Nalan</p> <p>00:45 Hayat Sevince Güzel</p> <p>02:45 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>04:20 Türk Müziği</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16.15 Ömer

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Nalan

22:30 Nalan

00:45 Hayat Sevince Güzel

02:45 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

04:20 Türk Müziği

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:45 Yaz Şarkısı </p> <p>13:15 Kısmet</p> <p>16.15 Ruhun Duymaz</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>23:30 Ruhun Duymaz</p> <p>02:15 Yasak Elma</p> <p>04:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:45 Yaz Şarkısı 

13:15 Kısmet

16.15 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

23:30 Ruhun Duymaz

02:15 Yasak Elma

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Hidago'nun Hazinesi</p> <p>11:55 Dönerse Senindir</p> <p>14:05 Vermem Seni Ellere</p> <p>16:40 Terminatör Kara Kader</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:20 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Hidago'nun Hazinesi

11:55 Dönerse Senindir

14:05 Vermem Seni Ellere

16:40 Terminatör Kara Kader

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Karaoğlan Geliyor</p> <p>14:45 Şaşkın Damat</p> <p>16:30 Baba Bizi Eversene</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı</p> <p>22:15 Aile Şerefi</p> <p>00:15 Ağır Romantik</p> <p>02:00 Baba Bizi Eversene</p> <p>03:45 Şaşkın Damat</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Karaoğlan Geliyor

14:45 Şaşkın Damat

16:30 Baba Bizi Eversene

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Aile Şerefi

00:15 Ağır Romantik

02:00 Baba Bizi Eversene

03:45 Şaşkın Damat

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Afilli Aşk</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09.30 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Dönence</p> <p>16:00 Konuştukça</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Jurassic World</p> <p>22:30 Sıcak Koltuk</p> <p>00:45 Sıcak Koltuk</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:15 5N1K</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09.30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Dönence

16:00 Konuştukça

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World

22:30 Sıcak Koltuk

00:45 Sıcak Koltuk

02:45 Poyraz Karayel

04:15 5N1K

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:55 Aslan Ailem</p> <p>09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>12:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Umudunu Kaybetme</p> <p>23:30 Son Şans</p> <p>01:15 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:55 Aslan Ailem</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Aslan Ailem

09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:00 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Umudunu Kaybetme

23:30 Son Şans

01:15 Benim Güzel Ailem

03:55 Aslan Ailem

13 ağustos yayın akışı tv yayın akışı yayın akışı

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