TV yayın akışı 13 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Jurassic World
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Nalan
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Umudunu Kaybetme
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Seni Ellere
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16.15 Ömer
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nalan
22:30 Nalan
00:45 Hayat Sevince Güzel
02:45 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
04:20 Türk Müziği
05:30 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:45 Yaz Şarkısı
13:15 Kısmet
16.15 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
23:30 Ruhun Duymaz
02:15 Yasak Elma
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Hidago'nun Hazinesi
11:55 Dönerse Senindir
14:05 Vermem Seni Ellere
16:40 Terminatör Kara Kader
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
00:20 Üvey Anne
03:20 Vermem Seni Ellere
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Karaoğlan Geliyor
14:45 Şaşkın Damat
16:30 Baba Bizi Eversene
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Aile Şerefi
00:15 Ağır Romantik
02:00 Baba Bizi Eversene
03:45 Şaşkın Damat
05:30 Yeni Gelin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09.30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Dönence
16:00 Konuştukça
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World
22:30 Sıcak Koltuk
00:45 Sıcak Koltuk
02:45 Poyraz Karayel
04:15 5N1K
04:45 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Aslan Ailem
09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:00 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Umudunu Kaybetme
23:30 Son Şans
01:15 Benim Güzel Ailem
03:55 Aslan Ailem
İlgili Haberler
- Gül Bahçesi filminin konusu ne? Gül Bahçesi filminin oyuncuları kim?
- Sindirella filminin konusu ne? Sindirella filminin oyuncuları kim?
- Yol Arkadaşım filminin konusu ne? Yol Arkadaşım filminin oyuncuları kim?
- TV yayın akışı 12 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- Meteor yağmuru izlemek isteyenlere tavsiyeler...
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Halil Konakcı için harekete geçildi!
- Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı