TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2024 Salı, 09:34
TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:20 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

21:45 Dolap Beygiri (Yerli Sinema)

23:45 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

01:30 Dolap Beygiri (Yerli Sinema)

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)

22:50 Alan

01:20 Ateş Kuşları

03:50 Kaçak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:30 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

09:20 Kara Ağaç Destanı

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Çağrı Filmi (Yabancı Sinema)

23:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:30 Gönül Dağı

TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

13:45 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 13 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:30 Jaws (Yabancı Sinema)

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

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