TV yayın akışı 13 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?
Hafta başına başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi programların olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)
FOX TV YAYIN AKIŞI 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Habertürk Ortak Yayın
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kung Fu Yoga
TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Ana Haber
ATV YAYIN AKIŞI 21:00 Deprem Özel Ortak Yayın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
10:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
19:00 Star Haber
20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Habertürk Ortak Yayın
18:25 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
05:00 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın
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