TV yayın akışı 13 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2023 Pazartesi, 11:26
<p>Hafta başına başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi programların olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber </p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Habertürk Ortak Yayın</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kung Fu Yoga</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Ana Haber</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              21:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p>

Hafta başına başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi programların olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)

FOX TV YAYIN AKIŞI        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Habertürk Ortak Yayın

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kung Fu Yoga

TV8 YAYIN AKIŞI              07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI              21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Deprem Bölgesinde Sabah</p> <p>10:00 Son Durum</p> <p>13:00 6 Şubat Depremi</p> <p>14:00 Deprem Özel</p> <p>18:00 En Büyük Afet</p> <p>19:00 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)</p> <p>01:00 Deprem Bölgesinde Gece</p> <p>05:00 Deprem Bölgesinde Sabah</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

10:00 Son Durum

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

19:00 Star Haber

20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Habertürk Ortak Yayın</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Habertürk Ortak Yayın</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Habertürk Ortak Yayın

18:25 Show Ana Haber

20:00 Habertürk Ortak Yayın

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:00 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>20:00 Ana Haber</p> <p>21:30 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>05:00 Kapanış</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını

05:00 Kapanış

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>21:00 Deprem Özel Ortak Yayın</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

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