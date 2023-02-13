TV yayın akışı 13 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

Hafta başına başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi programların olacağı merak konusu. İşte, 13 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 6 Şubat Depremi Özel (CNN Türk Ortak Yayın)

FOX TV YAYIN AKIŞI 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Habertürk Ortak Yayın

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kung Fu Yoga

TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayını)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI 21:00 Deprem Özel Ortak Yayın