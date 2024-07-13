TV yayın akışı 13 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 13 Temmuz Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 13 Temmuz Cumartesi TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Baba Bizi Eversene (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dünya Güzellerim Tatilde
02:30 Baba Bizi Eversene (Yerli Sinema)
04:00 Ramo
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
10:00 Ankara'nın Dikmeni
12:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
14:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:35 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)
00:30 Ateş Kuşları
03:20 Kaçak
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Deli Saçması (Yerli Sinema)
16:15 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
01:30 Güneşi Beklerken
03:30 Müzik Arası
04:30 Çatı Katı Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:15 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Kamera Arkası
14:00 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Sen Çal Kapımı
23:45 İlk Buluşma
02:00 Mucize Doktor
04:30 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
09:00 Ada Masalı
12:00 Dolunay
14:30 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 İbo Show
23:45 İstanbullu Gelin
02:00 Dolunay
04:00 Yüksek Sosyete
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Eski Dost (Yabancı Sinema)
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi (Yerli Sinema)
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Yerli Sinema)
21:50 Baba (Yabancı Sinema)
01:30 Gönül Dağı
03:40 Hayallerinin Peşinde
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