TV yayın akışı 13 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Deli Saçması (Yerli Sinema)

16:15 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

01:30 Güneşi Beklerken

03:30 Müzik Arası

04:30 Çatı Katı Aşk