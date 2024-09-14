TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Eylül günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kuma (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
22:45 Kızılcık Şerbeti
01:45 Siyah Kalp
03:45 Kuma (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:30 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
13:00 Bir Gece Masalı
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
01:40 Safir
04:10 Tatar Ramazan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Küçük Kobay (Yerli Sinema)
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
22:00 Mevlid Gecesi Özel
23:45 Bekle Beni Sevgilim
02:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kötü Kan
12:45 Yasak Elma
16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
02:30 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel
03:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
05:30 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
01:45 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
03:45 Dürüye'nin Güğümleri
05:15 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
07:45 Johhny Guitar (Yabancı Sinema)
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Beni Böyle Sev
07:30 Yedi Numara
08:30 Yeditepe İstanbul
09:30 Gönül Dağı
13:00 Hugo (Yabancı Sinema)
15:30 Kara Ağaç Destanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:30 Mevlid Kandili Özel Yayını
01:30 Yerli Dizi
04:20 Hugo (Yabancı Sinema)
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