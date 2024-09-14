TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2024 Cumartesi, 09:28
TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kuma (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

22:45 Kızılcık Şerbeti

01:45 Siyah Kalp

03:45 Kuma (Yerli Sinema)

TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim İçin Üzülme

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:30 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

01:40 Safir

04:10 Tatar Ramazan

TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Küçük Kobay (Yerli Sinema)

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

22:00 Mevlid Gecesi Özel

23:45 Bekle Beni Sevgilim

02:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kötü Kan

12:45 Yasak Elma

16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

02:30 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel

03:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

05:30 Yasak Elma

TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)

01:45 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)

03:45 Dürüye'nin Güğümleri

05:15 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

07:45 Johhny Guitar (Yabancı Sinema)

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TV yayın akışı 14 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Böyle Sev

07:30 Yedi Numara

08:30 Yeditepe İstanbul

09:30 Gönül Dağı

13:00 Hugo (Yabancı Sinema)

15:30 Kara Ağaç Destanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:30 Mevlid Kandili Özel Yayını

01:30 Yerli Dizi

04:20 Hugo (Yabancı Sinema)

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