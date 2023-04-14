TV yayın akışı 14 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 14 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yıldız De Bana
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tetikçinin Oğlu
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI 20:10 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yıldız De Bana
22:30 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Tetikçinin Oğlu
22:30 Orta Sayfa
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Kara Tahta
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:05 Kuşlarla Yolculuk
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi
07:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
İlgili Haberler
- Tetikçinin Oğlu dizisinin Huri'si Sezin Akbaşoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında? Sezin Akbaşoğulları hangi film ve dizilerde oynadı?
- Şahmaran dizisi hakkında 'intihal' gerekçesiyle suç duyurusu
- Cezmi Baskın kimdir, nereli, kaç yaşında? Cezmi Baskın hangi dizi ve filmlerde oynadı? Cezmi Baskın hangi partiye katıldı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- VakıfBank, altın setle finalde
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- İBB'ye polis engeli
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı