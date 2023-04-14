TV yayın akışı 14 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2023 Cuma, 09:00
<p>TV yayın akışı 14 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?</p> <p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yıldız De Bana</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:10 Ateş Kuşları</p>

TV yayın akışı 14 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yıldız De Bana

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Tetikçinin Oğlu

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI              20:10 Ateş Kuşları

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yıldız De Bana</p> <p>22:30 Camdaki Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yıldız De Bana

22:30 Camdaki Kız

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası</p> <p>17:30 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>22:30 Orta Sayfa</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu

22:30 Orta Sayfa

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak İle Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>02:30 Toprak İle Fidan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Toprak İle Fidan

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>22:15 Tuzak</p> <p>01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan</p> <p>02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:50 Kara Tahta</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı</p> <p>23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması</p> <p>01:05 Kuşlarla Yolculuk</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

01:05 Kuşlarla Yolculuk

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>18:45 ATV Ana Haber</p> <p>19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar</p> <p>20:10 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Ateş Kuşları

00:20 Aldatmak

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

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