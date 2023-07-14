TV yayın akışı 14 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2023 Cuma, 10:10
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>14 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Korkusuz Korkak</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Terminatör 5: Yeniden Doğuş</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Korkusuz Korkak

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Terminatör 5: Yeniden Doğuş

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>23:30 Yaz Şarkısı</p> <p>02:15 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:30 Yaz Şarkısı

02:15 Eşim Benzerim Yok

04:45 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 Bir Varmış Bir Yokmuş</p> <p>01:15 Bir Varmış Bir Yokmuş</p> <p>03:30 Aramızda Kalsın</p> <p>05:30 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Bir Varmış Bir Yokmuş

01:15 Bir Varmış Bir Yokmuş

03:30 Aramızda Kalsın

05:30 Kiralık Aşk

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Adını Sen Koy</p> <p>08:50 Benim Güzel Ailem</p> <p>11:55 Şehirden Uzakta</p> <p>13:00 Seksenler</p> <p>16:15 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>01:45 Mahrem</p> <p>03:25 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

08:50 Benim Güzel Ailem

11:55 Şehirden Uzakta

13:00 Seksenler

16:15 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

01:45 Mahrem

03:25 Seksenler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>22:45 Ya Çok Seversen</p> <p>01:30 Sessizler</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

22:45 Ya Çok Seversen

01:30 Sessizler

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Korkusuz Korkak</p> <p>21:45 Çılgın Joe</p> <p>23:30 Korkusuz Korkak</p> <p>01:15 Çılgın Joe</p> <p>02:45 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Çılgın Joe

23:30 Korkusuz Korkak

01:15 Çılgın Joe

02:45 Maviye Sürgün

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Nadide Hayat</p> <p>16:00 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Terminatör 5: Yeniden Doğuş</p> <p>22:30 Marry Poppins: Sihirli Dadı</p> <p>01:10 Vermem Seni Ellere</p> <p>04:40 Arabulucu</p> <p>05:55 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Nadide Hayat

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Terminatör 5: Yeniden Doğuş

22:30 Marry Poppins: Sihirli Dadı

01:10 Vermem Seni Ellere

04:40 Arabulucu

05:55 Bir Küçük Gün Işığı

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