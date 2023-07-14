TV yayın akışı 14 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Korkusuz Korkak
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Terminatör 5: Yeniden Doğuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:30 Yaz Şarkısı
02:15 Eşim Benzerim Yok
04:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Bir Varmış Bir Yokmuş
01:15 Bir Varmış Bir Yokmuş
03:30 Aramızda Kalsın
05:30 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Adını Sen Koy
08:50 Benim Güzel Ailem
11:55 Şehirden Uzakta
13:00 Seksenler
16:15 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
01:45 Mahrem
03:25 Seksenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
22:45 Ya Çok Seversen
01:30 Sessizler
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Çılgın Joe
23:30 Korkusuz Korkak
01:15 Çılgın Joe
02:45 Maviye Sürgün
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Nadide Hayat
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör 5: Yeniden Doğuş
22:30 Marry Poppins: Sihirli Dadı
01:10 Vermem Seni Ellere
04:40 Arabulucu
05:55 Bir Küçük Gün Işığı
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