TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ağustos günü tv yayın akışı...
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ağustos günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Japon İşi
01:45 Adam ve Çocuk
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans: 2 Hastasıyız Dede / Yerli Sinema
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Golden Slumbver / Yabancı Sinema
05:00 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
00:45 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Şehirden Uzakta
09:25 Kara Ağaç Destanı
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:45 3'te 3
01:00 Kara Ağaç Destanı
03:20 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
22:30 Doğu Ekspresinde Cinayet
00:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
13:45 Bu Bir Başlangıç
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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