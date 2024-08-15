TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2024 Perşembe, 09:39
TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ağustos  günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Japon İşi

01:45 Adam ve Çocuk

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans: 2 Hastasıyız Dede / Yerli Sinema

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Golden Slumbver / Yabancı Sinema

05:00 Kaçak

TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

00:45 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Gazete Magazin Yaz 

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Şehirden Uzakta

09:25 Kara Ağaç Destanı

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:25 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:45 3'te 3

01:00 Kara Ağaç Destanı

03:20 Gönül Dağı

TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

22:30 Doğu Ekspresinde Cinayet

00:45 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

TV yayın akışı 15 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

13:45 Bu Bir Başlangıç

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

dizi türk dizileri yeni dizi televizyonda ne var? televizyonda bugün ne var TV rehberi

En Çok Okunan Haberler