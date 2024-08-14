TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2024 Çarşamba, 09:46
TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show 

23:45 Köşeyi Dönen Adam

01:15 Resimdeki Sevgili

03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Sen Anlat Karadeniz

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sümela'nın Şifresi Temel / Yerli Sinema

16: 00 Kardeşlerim

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema

22: 20 Rampage: Büyük Yıkım / Yabancı Sinema

00: 35 Ödül Avcıları / Yabancı Sinema

02: 40 Ateş Kuşları

05: 20 Kaçak

TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Salak Milyoner

21:45 Hayat Öpücüğü

00:00 Hayat Öpücüğü

02:00 Yalı Çapkını

04:30 İstanbullu Gelin

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04.55 Şehirden Uzakta

09.10 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.35 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 UEFA Süper Kupa Özel

22.00 UEFA SÜPER KUPA FİNAL KARŞILAŞMASI "REAL MADRID-ATALANTA"

00.15 Sen Türkülerini Söyle

02.45 Yaşam Başka Yerde

03.05 Gönül Dağı

TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Yalan

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Aşk Mantık İntikam

13.00 Kiraz Mevsimi

16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Bu Bir Başlangıç

22.15 Maskeli Beşler Irak

00:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV rehberi televizyon televizyonda bugün ne var televizyonda ne var? dizi dizi önerisi hangi film/dizi var? filmler film tavsiye Film

En Çok Okunan Haberler