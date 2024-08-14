TV yayın akışı 14 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ağustos günü tv yayın akışı...
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ağustos günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Köşeyi Dönen Adam
01:15 Resimdeki Sevgili
03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Sen Anlat Karadeniz
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sümela'nın Şifresi Temel / Yerli Sinema
16: 00 Kardeşlerim
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema
22: 20 Rampage: Büyük Yıkım / Yabancı Sinema
00: 35 Ödül Avcıları / Yabancı Sinema
02: 40 Ateş Kuşları
05: 20 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Salak Milyoner
21:45 Hayat Öpücüğü
00:00 Hayat Öpücüğü
02:00 Yalı Çapkını
04:30 İstanbullu Gelin
06:00 Kiralık Aşk
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04.55 Şehirden Uzakta
09.10 Kara Ağaç Destanı
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.35 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 UEFA Süper Kupa Özel
22.00 UEFA SÜPER KUPA FİNAL KARŞILAŞMASI "REAL MADRID-ATALANTA"
00.15 Sen Türkülerini Söyle
02.45 Yaşam Başka Yerde
03.05 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:45 Yalan
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Aşk Mantık İntikam
13.00 Kiraz Mevsimi
16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Bu Bir Başlangıç
22.15 Maskeli Beşler Irak
00:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
İlgili Haberler
- Televizyon diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri, Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar hangi tarihte başlayacak?
- Belgüzar Korel'le başrolü paylaşacak: Mehmet Günsür yıllar sonra televizyona dönüyor
- Kutsal Silahın Peşinde filminin konusu ne? Kutsal Silahın Peşinde filminin oyuncuları kim?
- Joaquin Phoenix, Todd Haynes’in film projesinden ayrıldı: Ekip ve yatırımcılar krizle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Yuvama dönüyorum’ diyerek açıkladı
- 'Dinamitle kırılacak kuvvete sahip'
- Eksi netle istediği bölüme yerleşti!
- 'Tuzu da çürüttünüz!'
- Erbakan'ın suçlamasına Çelik'ten yanıt!
- 15 başkan, 2 vekil AKP'ye geçiyor!
- En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?
- Yakında evlenecek olan 3 burç: Bu burçların bahtı açık
- AKP trolü Bölükbaşı’nın arama geçmişi ortaya çıktı
- CHP, AKP’yle farkı büyük açtı!