TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2024 Pazar, 09:28
TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Yedi Numara

06:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

10:00 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo Türkiye

14:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:30 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Holding

15:30 Bir Gece Masalı 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Holding

02:40 Aldatmak

05:30 Hercai

TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Uzak Şehir

02:00 Zalim İstanbul

04:00 4N1K

04:45 Yaş Kağıt Makas

TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sen Ağlama İstanbul

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:15 Sen Ağlama İstanbul

17:00 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sen Ağlama İstanbul

01:30 Sahipsizler

03:30 Türk Müziği

04:30 Söz

TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Asi Kabadayı

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

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