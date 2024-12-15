TV yayın akışı 15 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Aralık günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
TRT 1 Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Yedi Numara
06:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:00 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
14:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:30 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV Yayın Akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Holding
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Holding
02:40 Aldatmak
05:30 Hercai
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Zalim İstanbul
04:00 4N1K
04:45 Yaş Kağıt Makas
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sen Ağlama İstanbul
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:15 Sen Ağlama İstanbul
17:00 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sen Ağlama İstanbul
01:30 Sahipsizler
03:30 Türk Müziği
04:30 Söz
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Asi Kabadayı
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
NOW Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
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