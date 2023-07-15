TV yayın akışı 15 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 23:30 Kılıç Savaşları 2

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV15 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22:15 İtiraf

ATV YAYIN AKIŞI 20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta