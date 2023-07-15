TV yayın akışı 15 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 23:30 Kılıç Savaşları 2
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV15 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22:15 İtiraf
ATV YAYIN AKIŞI 20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
14:15 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
22:45 Kısmet
01:45 Yasak Elma
03:30 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Dönence
15:45 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
22:45 Dönence
01:30 Ya Çok Seversen
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Güçlü Kahraman
14:30 Japon İşi
16:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kılıç Savaşları 2
01:45 Kılıç Savaşları 2
03:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
05:30 Maviye Sürgün
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
12:00 Gizli Bahçe
13:40 En Güzel Bölüm
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Her Şey Aşktan
01:20 Her Şey Aşktan
03:30 Aramızda Kalsın
05:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Kırmızı Oda
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
17:00 Eski Dost
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:15 İşte Gelin İşte Kaynana
04:45 Kırmızı Oda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:55 Aslan Ailem
07:10 Kendi Düşen Ağlamaz
10:00 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
20:00 İtiraf
03:00 Kendi Düşen Ağlamaz
05:05 Biraz Kül Biraz Duman
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Üvey Anne
16:00 Bölük
18:00 Gündem Özel
19:00 atv Ana Haber
20:00 15 Temmuz Özel
20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta
23:05 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
01:25 Bölük
03:25 Üvey Anne
05:55 Bir Küçük Gün Işığı
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