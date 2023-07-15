TV yayın akışı 15 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2023 Cumartesi, 10:19
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:30 Kılıç Savaşları 2</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV15 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       22:15 İtiraf</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:30 Kılıç Savaşları 2

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV15 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       22:15 İtiraf

ATV YAYIN AKIŞI         20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Memet Özer İle Mutfakta</p> <p>11:00 Kısmet</p> <p>14:15 En Güzel Dönüşüm</p> <p>16:15 Yaz Şarkısı</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>22:45 Kısmet</p> <p>01:45 Yasak Elma</p> <p>03:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

14:15 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

22:45 Kısmet

01:45 Yasak Elma

03:30 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Dönence</p> <p>15:45 Ya Çok Seversen</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>22:45 Dönence</p> <p>01:30 Ya Çok Seversen</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Müzik Arası</p> <p>05:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

22:45 Dönence

01:30 Ya Çok Seversen

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan Güçlü Kahraman</p> <p>14:30 Japon İşi</p> <p>16:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Kılıç Savaşları 2</p> <p>01:45 Kılıç Savaşları 2</p> <p>03:45 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>05:30 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Güçlü Kahraman

14:30 Japon İşi

16:15 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kılıç Savaşları 2

01:45 Kılıç Savaşları 2

03:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

05:30 Maviye Sürgün

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Gizli Bahçe</p> <p>13:40 En Güzel Bölüm</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 Her Şey Aşktan</p> <p>01:20 Her Şey Aşktan</p> <p>03:30 Aramızda Kalsın</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Gizli Bahçe

13:40 En Güzel Bölüm

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Her Şey Aşktan

01:20 Her Şey Aşktan

03:30 Aramızda Kalsın

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:30 Kırmızı Oda</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>13:45 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>17:00 Eski Dost</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>04:45 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Kırmızı Oda

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

17:00 Eski Dost

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:15 İşte Gelin İşte Kaynana

04:45 Kırmızı Oda

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>04:55 Aslan Ailem</p> <p>07:10 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>10:00 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 İtiraf</p> <p>03:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>05:05 Biraz Kül Biraz Duman</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:55 Aslan Ailem

07:10 Kendi Düşen Ağlamaz

10:00 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

20:00 İtiraf

03:00 Kendi Düşen Ağlamaz

05:05 Biraz Kül Biraz Duman

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi</p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>12:20 Akıncı</p> <p>13:00 Üvey Anne</p> <p>16:00 Bölük</p> <p>18:00 Gündem Özel</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 15 Temmuz Özel</p> <p>20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta</p> <p>23:05 Jack Reacher: Asla Geri Dönme</p> <p>01:25 Bölük </p> <p>03:25 Üvey Anne</p> <p>05:55 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Üvey Anne

16:00 Bölük

18:00 Gündem Özel

19:00 atv Ana Haber

20:00 15 Temmuz Özel

20:45 Örümcek Adam: Evden Uzakta

23:05 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

01:25 Bölük 

03:25 Üvey Anne

05:55 Bir Küçük Gün Işığı

tv yayın akışı yayın akışı ya çok seversen Güldür Güldür Güldür Güldür show

En Çok Okunan Haberler