Memoria filminin konusu ne? Memoria filminin oyuncuları kim?
Memoria filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Memoria filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Memoria filminin konusu ne? Memoria filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Memoria filminin yönetmen koltuğunda Apichatpong Weerasethakul oturuyor. Senaristliğini de Apichatpong Weerasethakul üstleniyor. Dram filmi 2021 yapımı. Peki, Memoria filminin konusu ne? Memoria filminin oyuncuları kim?
MEMORİA FİLMİNİN KONUSU NE?
Memoria, hastalanan kardeşini ziyaret etmek için Kolombiya'ya giden genç bir kadına odaklanıyor. Orkide çiftliğinde çalışan genç bir kadın, kardeşi rahatsızlanınca Kolombiya’ya gitmek zorunda kalır. Genç kadın, burada başına geleceklerden bihaber Kolombiya’ya doğru yola koyulur. Burada inşaat firmasında çalışan Fransız bir arkeologla ve genç bir müzisyenle yolları kesişir. Şehre alışmakta zorluk çeken kadın, her gece duyduğu güçlü patlama seslerinden oldukça muzdariptir. Uyumasını engelleyen seslere artık tahammül edemeyen kadın, bu sırada tanıştığı bir balıkçıdan kafasının karışmasına neden olacak şeyler öğrenir. Kendisini asırlardır yaşayan bir uzaylı olarak tanıtan balıkçı, sesleri sadece kadının duyduğunu ve uykusuzluğunu yalnızca kendisinin çözebileceğini söyler.
MEMORİA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tilda Swinton
Elkin Diaz - Hernán Bedoya
Jeanne Balibar - Agnes Cerkinsky
Juan Pablo Urrego - Hernán Bedoya
Daniel Toro
Daniel Giménez Cacho
Aida Morales
Constanza Gutierrez - Doktor Constanza
Jerónimo Barón - Mateo Ospina
Agnes Brekke - Karen Holland
MEMORİA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Memoria filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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