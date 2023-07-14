Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:14

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:14

Memoria filminin yönetmen koltuğunda Apichatpong Weerasethakul oturuyor. Senaristliğini de Apichatpong Weerasethakul üstleniyor. Dram filmi 2021 yapımı. Peki, Memoria filminin konusu ne? Memoria filminin oyuncuları kim?

MEMORİA FİLMİNİN KONUSU NE?

Memoria, hastalanan kardeşini ziyaret etmek için Kolombiya'ya giden genç bir kadına odaklanıyor. Orkide çiftliğinde çalışan genç bir kadın, kardeşi rahatsızlanınca Kolombiya’ya gitmek zorunda kalır. Genç kadın, burada başına geleceklerden bihaber Kolombiya’ya doğru yola koyulur. Burada inşaat firmasında çalışan Fransız bir arkeologla ve genç bir müzisyenle yolları kesişir. Şehre alışmakta zorluk çeken kadın, her gece duyduğu güçlü patlama seslerinden oldukça muzdariptir. Uyumasını engelleyen seslere artık tahammül edemeyen kadın, bu sırada tanıştığı bir balıkçıdan kafasının karışmasına neden olacak şeyler öğrenir. Kendisini asırlardır yaşayan bir uzaylı olarak tanıtan balıkçı, sesleri sadece kadının duyduğunu ve uykusuzluğunu yalnızca kendisinin çözebileceğini söyler.

MEMORİA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tilda Swinton

Elkin Diaz - Hernán Bedoya

Jeanne Balibar - Agnes Cerkinsky

Juan Pablo Urrego - Hernán Bedoya

Daniel Toro

Daniel Giménez Cacho

Aida Morales

Constanza Gutierrez - Doktor Constanza

Jerónimo Barón - Mateo Ospina

Agnes Brekke - Karen Holland

MEMORİA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Memoria filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.