Zafer Bizimdir filminin konusu ne? Zafer Bizimdir filminin oyuncuları kim?
Zafer Bizimdir (We Are Marshall) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zafer Bizimdir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zafer Bizimdir filminin konusu ne? Zafer Bizimdir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Zafer Bizimdir filminin yönetmen koltuğunda Joseph McGinty Nichol (McG) oturuyor. Senaristliğini Jamie Linden üstleniyor. Peki, Zafer Bizimdir filminin konusu ne? Zafer Bizimdir filminin oyuncuları kim?
ZAFER BİZİMDİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir uçak kazası, Huntington'ın Batı Virginia kasabasını vurur, daha çok da Marshall Üniversitesini. Büyük uçak kazasında hemen hemen tüm futbol takımını ve teknik ekibini kaybeden Marshall Üniversitesi'ne Jack Lengyel gelir ve kimsenin istemediği o işi üstlenerek takımı tekrar bir araya toplar. Matthew McConaughey, Lengyel rolünde; zafer şansı yok denecek kadar az olan tecrübesiz oyuncuların enerjik ve sevecen koçu rolüyle göz dolduruyor.
ZAFER BİZİMDİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matthew McConaughey
Matthew Fox
Anthony Mackie
Kate Mara
Ian McShane
David Strathairn
January Jones
Christian Kanupke
Arlen Escarpeta
Philip Ivey
Andrew Wilson Williams
Brian Geraghty
Bert Beatson
Kimberly Williams
Alyssa Caputo
Mark Patton
Wes Brown
Kate Kneeland
Huntley Ritter
L. Warren Young
Tommy Cresswell
Bobby Jordan
Mike Pniewski
Ron Clinton Smith
Dolan Wilson
Joey Nappo
Alex Van
Wilbur Fitzgerald
Mark Oliver
Rhoda Griffis
Elisabeth Omilami
Steven Barr
David Dwyer
Brian Beegle
Andrew DiPalma
Dock Pollard
Nikky D. Williams
Dalton Polston
Keith Morehouse
ZAFER BİZİMDİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zafer Bizimdir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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