Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:07

Zafer Bizimdir filminin yönetmen koltuğunda Joseph McGinty Nichol (McG) oturuyor. Senaristliğini Jamie Linden üstleniyor. Peki, Zafer Bizimdir filminin konusu ne? Zafer Bizimdir filminin oyuncuları kim?

ZAFER BİZİMDİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir uçak kazası, Huntington'ın Batı Virginia kasabasını vurur, daha çok da Marshall Üniversitesini. Büyük uçak kazasında hemen hemen tüm futbol takımını ve teknik ekibini kaybeden Marshall Üniversitesi'ne Jack Lengyel gelir ve kimsenin istemediği o işi üstlenerek takımı tekrar bir araya toplar. Matthew McConaughey, Lengyel rolünde; zafer şansı yok denecek kadar az olan tecrübesiz oyuncuların enerjik ve sevecen koçu rolüyle göz dolduruyor.

ZAFER BİZİMDİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew McConaughey

Matthew Fox

Anthony Mackie

Kate Mara

Ian McShane

David Strathairn

January Jones

Christian Kanupke

Arlen Escarpeta

Philip Ivey

Andrew Wilson Williams

Brian Geraghty

Bert Beatson

Kimberly Williams

Alyssa Caputo

Mark Patton

Wes Brown

Kate Kneeland

Huntley Ritter

L. Warren Young

Tommy Cresswell

Bobby Jordan

Mike Pniewski

Ron Clinton Smith

Dolan Wilson

Joey Nappo

Alex Van

Wilbur Fitzgerald

Mark Oliver

Rhoda Griffis

Elisabeth Omilami

Steven Barr

David Dwyer

Brian Beegle

Andrew DiPalma

Dock Pollard

Nikky D. Williams

Dalton Polston

Keith Morehouse

ZAFER BİZİMDİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zafer Bizimdir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.