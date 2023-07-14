Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:22

Indiana Jones: Kamçılı Adam filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Senaristliğini Willard Huyk ve Gloria Katz üstleniyor. Peki, Indiana Jones: Kamçılı Adam filminin konusu ne? Indiana Jones: Kamçılı Adam filminin oyuncuları kim?

INDIANA JONES: KAMÇILI ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Şangay'daki bir gece kulübünde, Lao Che ve adamlarından kaçan Indiana Jones, Che'nin sevgilisi Willie Scott'u da şans eseri yanında bulur. Jones, küçük yardımcısı ve Scott birlikte uçağa binerler ve Himayala Dağlarına giderken uçakları düşünce küçük bir köye gelirler. Thuggee isimli tarikat küçük çocuklara işkence edip, onları zorla çalıştırıyordur. Bu tarikatın hedefi, korkunç hareketlerine devam edebilmek için Şankara elmaslarını bulmaktır. Üçlü tarikatın olduğu saraya gider. Burada bir süre konaklayan ekip, örgütün akılalmaz törenine şahit olurken Mola Ram'ın adamları tarafından yakalanır. Jones'a da çocuklara verdikleri zehirden içiren örgüt, Indy'nin yardımcısı ufaklığı da kırbaçlar. Zorla çalıştırılan ufaklık, çalıştığı yerden kaçarak Jones'un yanına gider. Willie Scott'ı öldürmeye çalışan örgüt, bu işi etki altındaki Jones'a yaptırır. Ancak ufaklık, Indy'yi kendine getirir ve üçlü oradan kaçar.

Bir köprüye geldiklerinde Mola Ram ve adamları tarafından kıstırılan Jones, köprünün iplerinden birini keser. Yukarıya çıkmaya çalışan Mola Ram ve Jones mücadeleye başlarlar. Ram, rakibinin kalbini çıkarmaya çalışırken, Indy söylediği sözler ile elmasların ısınmasına neden olur ve bunları yakalamaya çalışan Mola Ram düşerek timsahlara yem olur. Kaçırılan çocukları kurtaran Jones, Willie Scott ile öpüşür ve film son bulur.

INDIANA JONES: KAMÇILI ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Harrison Ford - Indiana Jones

Kate Capshaw - Wilhelmina "Willie"

Jonathan Ke Quan - Ufaklık

Amrish Puri - Mola Ram

Roshan Seth - Chattar Lal

Roy Chiao - Lao Che

Dan Aykroyd - Earl Weber

Philip Tan - Chief Henchman

INDIANA JONES: KAMÇILI ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Indiana Jones: Kamçılı Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.