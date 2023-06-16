TV yayın akışı 16 Haziran Cuma! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2023 Cuma, 09:43
<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Haziran Cuma günü tv yayın akışı…</span></p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Haziran Cuma günü tv yayın akışı…

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">FOX TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 En Hamarat Benim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Taçsız Prenses</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Kısmet</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:00 Orta Sayfa</span></p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

00:00 Orta Sayfa

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">STAR TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Mesut Yar İle Bugün</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Söz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:15 Star Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Çok Güzel Hareketler 2</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Yalı Çapkını</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:30 Yerli Dizi Tekrar</span></p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TV8 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:15 8’de Sağlık</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:15 MasterChef Türkiye All Star</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:00 Canım Annem</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 MasterChef Türkiye All Star</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</span></p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">SHOW TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:00 Bu Sabah</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Güzel Günler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:45 Show Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 22 Mil (Yabancı Sinema)</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 22 Mil (Yabancı Sinema)

 

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">KANAL D YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Yabancı Damat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:00 Neler Oluyor Hayatta?</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:00 Yaprak Dökümü</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Gelinim Mutfakta</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Aşk ve Umut</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">17:00 Hicran</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:40 Kanal D Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Taşıyıcı </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">21:45 Hep Yek </span></p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı 

21:45 Hep Yek 

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">ATV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:20 Hercai</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Kahvaltı Haberleri</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 ATV Gün Ortası</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Mutfak Bahane</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Esra Erol’da</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 ATV Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Ateş Kuşları</span></p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TRT 1 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Adını Sen Koy</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:00 Bu Toprağın Sesi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:10 Şehirden Uzakta</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:10 Seksenler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:10 Diriliş Ertuğrul</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:55 İddiaların Aksine</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">03:00 Kalk Gidelim</span></p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

09:00 Bu Toprağın Sesi

12:10 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

03:00 Kalk Gidelim

dizi Film yayın akışı

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