TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2024 Cumartesi, 09:24
TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Türkiye-Galler/ UEFA Uluslar Ligi 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Gönül Dağı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Filme Gel 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00

TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kalpazan

04:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Bir Gece Masalı

14:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Filme Gel (Yerli Sinema)

21:55 Gerçeğin Ötesinde (Yabancı Sinema)

00:20 Gerçeğin Ötesinde (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kalp Yarası

TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 İnci Taneleri

02:45 Uzak Şehir

04:45 Müzik Arası

05:45 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:00 Gizli Bahçe

02:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

04:45 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ada Masalı

11:15 Yerli Dizi Tekrarı

14:30 Sahipsizler

17:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Erkenci Kuş

03:30 Baba Ocağı

05:30 Söz

TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

18:45 Maç Başlıyor

20:00 Türkiye-Galler/ UEFA Uluslar Ligi

22:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:15 Yedi Numara

09:05 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Sen Türkülerini Söyle

04:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:40 Yeditepe İstanbul

TV rehberi trt TV 8

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