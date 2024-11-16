TV yayın akışı 16 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Türkiye-Galler/ UEFA Uluslar Ligi 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Filme Gel 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kalpazan
04:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Bir Gece Masalı
14:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
17:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Filme Gel (Yerli Sinema)
21:55 Gerçeğin Ötesinde (Yabancı Sinema)
00:20 Gerçeğin Ötesinde (Yabancı Sinema)
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 İnci Taneleri
02:45 Uzak Şehir
04:45 Müzik Arası
05:45 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:00 Gizli Bahçe
02:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
04:45 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
11:15 Yerli Dizi Tekrarı
14:30 Sahipsizler
17:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
03:30 Baba Ocağı
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
18:45 Maç Başlıyor
20:00 Türkiye-Galler/ UEFA Uluslar Ligi
22:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:15 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Sen Türkülerini Söyle
04:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:40 Yeditepe İstanbul
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