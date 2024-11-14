Karınca Adam filminin konusu ne? Karınca Adam filminin oyuncuları kim?
Karınca Adam (Ant-Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karınca Adam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karınca Adam filminin konusu ne? Karınca Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Karınca Adam filminin yönetmen koltuğunda Peyton Reed oturuyor. Filmin senaristliğini Adam McKay ve Paul Rudd üstleniyor. Peki, Karınca Adam filminin konusu ne? Karınca Adam filminin oyuncuları kim?
KARINCA ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Marvel aleminin sevilen süper kahramanlarından biri olan Ant-Man de beyazperdeye zıplamayı başardı! Mesleğine aşık olan ve bu konuda Reed Richards'ı bile aman aman aratmayan biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym; altatomik partiiküller üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Fakat Pym'ın geliştiğirdiği ve insanlığın geleceğini tayin edeceğine inandığı bu formül daha önceki testlerin hiçbirinde başarılı olmamıştır. Ayrıca henüz başarılı olabilmiş bir insanlı deneyden de söz edebilmek mümkün değildir. Pym, cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bu formülün denemelerini yapmaya başlar ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Uygulama sırasında yaşadığı bir kaza sonucu, yeni bir yetenek kazanır. Artık çevresindeki bütün böceklerle iletişim kurabilmekte hatta onları kontrol edebilmektedir.
KARINCA ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Paul Rudd - Scott Lang / Ant-Man
Evangeline Lilly - Hope Van Dyne
Corey Stoll - Darren Cross / Yellowjacket
Michael Douglas - Dr. Hank Pym
Bobby Cannavale - Paxton
Michael Peña - Luis
T.I. - Dave
Wood Harris - Gale
Judy Greer - Maggie Lang
David Dastmalchian - Kurt
John Slattery - Howard Stark
KARINCA ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karınca Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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