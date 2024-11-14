Yayınlanma: 14.11.2024 - 18:55

Güncelleme: 14.11.2024 - 18:55

Karınca Adam filminin yönetmen koltuğunda Peyton Reed oturuyor. Filmin senaristliğini Adam McKay ve Paul Rudd üstleniyor. Peki, Karınca Adam filminin konusu ne? Karınca Adam filminin oyuncuları kim?

KARINCA ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Marvel aleminin sevilen süper kahramanlarından biri olan Ant-Man de beyazperdeye zıplamayı başardı! Mesleğine aşık olan ve bu konuda Reed Richards'ı bile aman aman aratmayan biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym; altatomik partiiküller üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Fakat Pym'ın geliştiğirdiği ve insanlığın geleceğini tayin edeceğine inandığı bu formül daha önceki testlerin hiçbirinde başarılı olmamıştır. Ayrıca henüz başarılı olabilmiş bir insanlı deneyden de söz edebilmek mümkün değildir. Pym, cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bu formülün denemelerini yapmaya başlar ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Uygulama sırasında yaşadığı bir kaza sonucu, yeni bir yetenek kazanır. Artık çevresindeki bütün böceklerle iletişim kurabilmekte hatta onları kontrol edebilmektedir.

KARINCA ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Rudd - Scott Lang / Ant-Man

Evangeline Lilly - Hope Van Dyne

Corey Stoll - Darren Cross / Yellowjacket

Michael Douglas - Dr. Hank Pym

Bobby Cannavale - Paxton

Michael Peña - Luis

T.I. - Dave

Wood Harris - Gale

Judy Greer - Maggie Lang

David Dastmalchian - Kurt

John Slattery - Howard Stark

KARINCA ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karınca Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.