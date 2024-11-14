Ölümcül Takip filminin konusu ne? Ölümcül Takip filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Takip (Survivor) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Takip filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Takip filminin konusu ne? Ölümcül Takip filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümcül Takip filminin yönetmen koltuğunda James McTeigue oturuyor. Filmin senaristliğini Philip Shelby üstleniyor. Peki, Ölümcül Takip filminin konusu ne? Ölümcül Takip filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE?
Yakın zamanda Londra'daki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki göreve başlayan Kate Abbott, hırslı ve idealleri olan başarılı bir genç kadındır. Ancak göreve geldiği gibi talihsizlikler de art arda gelir. Kendini uluslararası bir krizin ortasında bulur ve bir bombalı saldırıdan sağ çıkmayı başarır. Ne var ki bu sorunların sonu değil, başlangıcı olacaktır. Kate bombalı saldırının tek sorumlusu haline getirilir ve saldırıda ölen insanların sorumluluğa da Kate'in üzerine yıkılır. İtibarsızlaştırılan ve olayın tek şüphelisi haline getirilen Kate, başta yetkililerden, sonrasında ise peşine taktıkları ajandan kaçmak zorundadır. Üzerine atılan bu lekeyi temizlemeye çabalayan Kate aynı zamanda Noel arefesinde Times Meydanı'nda düzenlenecek olan terör saldırısını da engellemeye çalışacaktır.
ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Milla Jovovich - Kate Abbott
Pierce Brosnan - Nash
Dylan McDermott - Sam Parker
Angela Bassett - Maureen Crane
Robert Forster - Bill Talbot
James D'Arcy - Paul Anderson
Paddy Wallace - Johnny Talbot
Roger Rees - Emil Balan
Sean Teale - Alvin Murdoch
Joelle Koissi - Visa applicant
Royce Pierreson - Range Finder
ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Takip filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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