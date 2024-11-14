Yayınlanma: 14.11.2024 - 18:31

Güncelleme: 14.11.2024 - 18:31

Ölümcül Takip filminin yönetmen koltuğunda James McTeigue oturuyor. Filmin senaristliğini Philip Shelby üstleniyor. Peki, Ölümcül Takip filminin konusu ne? Ölümcül Takip filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın zamanda Londra'daki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki göreve başlayan Kate Abbott, hırslı ve idealleri olan başarılı bir genç kadındır. Ancak göreve geldiği gibi talihsizlikler de art arda gelir. Kendini uluslararası bir krizin ortasında bulur ve bir bombalı saldırıdan sağ çıkmayı başarır. Ne var ki bu sorunların sonu değil, başlangıcı olacaktır. Kate bombalı saldırının tek sorumlusu haline getirilir ve saldırıda ölen insanların sorumluluğa da Kate'in üzerine yıkılır. İtibarsızlaştırılan ve olayın tek şüphelisi haline getirilen Kate, başta yetkililerden, sonrasında ise peşine taktıkları ajandan kaçmak zorundadır. Üzerine atılan bu lekeyi temizlemeye çabalayan Kate aynı zamanda Noel arefesinde Times Meydanı'nda düzenlenecek olan terör saldırısını da engellemeye çalışacaktır.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Milla Jovovich - Kate Abbott

Pierce Brosnan - Nash

Dylan McDermott - Sam Parker

Angela Bassett - Maureen Crane

Robert Forster - Bill Talbot

James D'Arcy - Paul Anderson

Paddy Wallace - Johnny Talbot

Roger Rees - Emil Balan

Sean Teale - Alvin Murdoch

Joelle Koissi - Visa applicant

Royce Pierreson - Range Finder

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Takip filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.