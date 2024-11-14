Saatli Bomba filminin konusu ne? Saatli Bomba filminin oyuncuları kim?
Saatli Bomba (The Infernal Machine) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Saatli Bomba filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saatli Bomba filminin konusu ne? Saatli Bomba filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Saatli Bomba filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Andrew Hunt üstleniyor. Peki, Saatli Bomba filminin konusu ne? Saatli Bomba filminin oyuncuları kim?
SAATLİ BOMBA FİLMİNİN KONUSU NE?
Münzevi ve tartışmalı yazar Bruce Cogburn, saplantılı bir hayran tarafından saklandığı yerden çıkarılır ve romancıyı kaçabileceğini düşündüğü bir geçmişle yüzleşmeye zorlar. Cogburn'ün karşılaştığı manipülasyon ve zihinsel işkencenin arkasında kimin olduğunu araştırması, işlerin her zaman göründüğü kadar net olmadığı ve geçmiş eylemlerin korkunç sonuçlara yol açabileceğini anlamasını sağlar.
SAATLİ BOMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Guy Pearce - Bruce Cogburn
Alice Eve - Officer Higgins
Alex Pettyfer - Dwight Tufford
Jeremy Davies - Elijah Barett
Iris Cayatte - US Marshall Perez
Georgia Goodman - Francesca
Ben Temple - Detektif Jones
SAATLİ BOMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Saatli Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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