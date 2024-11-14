Yayınlanma: 14.11.2024 - 19:40

Güncelleme: 14.11.2024 - 19:40

Saatli Bomba filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Andrew Hunt üstleniyor. Peki, Saatli Bomba filminin konusu ne? Saatli Bomba filminin oyuncuları kim?

SAATLİ BOMBA FİLMİNİN KONUSU NE?

Münzevi ve tartışmalı yazar Bruce Cogburn, saplantılı bir hayran tarafından saklandığı yerden çıkarılır ve romancıyı kaçabileceğini düşündüğü bir geçmişle yüzleşmeye zorlar. Cogburn'ün karşılaştığı manipülasyon ve zihinsel işkencenin arkasında kimin olduğunu araştırması, işlerin her zaman göründüğü kadar net olmadığı ve geçmiş eylemlerin korkunç sonuçlara yol açabileceğini anlamasını sağlar.

SAATLİ BOMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guy Pearce - Bruce Cogburn

Alice Eve - Officer Higgins

Alex Pettyfer - Dwight Tufford

Jeremy Davies - Elijah Barett

Iris Cayatte - US Marshall Perez

Georgia Goodman - Francesca

Ben Temple - Detektif Jones

SAATLİ BOMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Saatli Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.