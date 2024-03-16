TV yayın akışı 16 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 16 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 16 Mart Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2024 Cumartesi, 10:33
TV yayın akışı 16 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

TV yayın akışı 16 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Korkma Ben Yanındayım

14:45 Şahane Hayatım

15:45 Kzıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

00:30 Kirli Sepeti

TV yayın akışı 16 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 16 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Fatoş Sokakların Meleği 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım 

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 16 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

TV yayın akışı 16 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Aldatmak

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

18:50 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TV yayın akışı 16 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:20 Kül Masalı

13:00 Kara Ağaç Destanı

16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:00 Sahur Bereketi

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