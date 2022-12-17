TV yayın akışı 17 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başldığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı Özel
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpekbalığı İstilası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çöp Adam
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show
01:30 Çöp Adam
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Bir Peri Masalı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 İyilik
01:45 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çöp Adam
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show
01:30 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Pişir de Görelim
15:30 Sinema
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Kalk Gidelim
08:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee"
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:10 Yürek Çıkmazı
13:40 Teşkilat
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması "Hırvatistan-Fas"
20:00 Kupa Töreni "3'üncülük"
20:20 Gönül Dağı
22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-Fransa"
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Karete Kid
12:55 Kardeşlerim
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
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