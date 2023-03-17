TV yayın akışı 17 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Mekanik 2:Suikast
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Iron Man
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Tomris
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik 2:Suikast
21:45 Melekler ve Şeytanlar
00:45 Mekanik 2: Suikast
02:15 Kuzey Güney
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Ego
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man
22:30 Orta Sayfa
01:00 Adım Farah
03:15 Kamera Arkası
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Ömer
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:50 Vuslat
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Adını Sen Koy
14:20 Seksenler
16:50 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:15 İddiaların Aksine
20:00 Tomris
23:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
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