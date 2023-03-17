TV yayın akışı 17 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2023 Cuma, 09:49
<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00   Mekanik 2:Suikast</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Iron Man</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Tomris </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ateş Kuşları</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00   Mekanik 2:Suikast

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Iron Man

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Tomris 

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Mekanik 2:Suikast </p> <p>21:45 Melekler ve Şeytanlar </p> <p>00:45 Mekanik 2: Suikast </p> <p>02:15 Kuzey Güney</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik 2:Suikast 

21:45 Melekler ve Şeytanlar 

00:45 Mekanik 2: Suikast 

02:15 Kuzey Güney

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>15:45 Ego</p> <p>18:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Iron Man </p> <p>22:30 Orta Sayfa</p> <p>01:00 Adım Farah</p> <p>03:15 Kamera Arkası</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Ego

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Iron Man 

22:30 Orta Sayfa

01:00 Adım Farah

03:15 Kamera Arkası

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Ömer</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak İle Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>01:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Ömer

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>22:15 Tuzak</p> <p>00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular</p> <p>01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:50 Vuslat</p> <p>08:40 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:10 Adını Sen Koy</p> <p>14:20 Seksenler</p> <p>16:50 Yunus Emre</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:15 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Tomris </p> <p>23:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:50 Vuslat

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Adını Sen Koy

14:20 Seksenler

16:50 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:15 İddiaların Aksine

20:00 Tomris 

23:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

dizi Film yayın akışı

En Çok Okunan Haberler