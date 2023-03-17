TV yayın akışı 17 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Mekanik 2:Suikast

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Iron Man

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Tomris

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları