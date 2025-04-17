TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
17 Nisan 2025 Perşembe, 09:37
TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17 Nisan Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Nisan Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Tatlı Dillim 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Uefa Avrupa Konferans Ligi 19:45

ATV YAYIN AKIŞI: Başka Bir Gün 20:00

TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Tatlı Dillim

TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Uefa Avrupa Konferans Ligi

TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp 

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

TV yayın akışı 17 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

tv yayın akışı televizyonda ne var? TV rehberi

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