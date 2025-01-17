TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ocak Cuma günü tv yayın akışı...
17 Ocak Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ocak Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü" 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Zembelli 20.00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
23:45 Zembilli
02:45 Can Borcu
05:00 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Hayallerinin Peşinde
07:35 Hayatımın Neşesi
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Son Hava Bükücü
22:15 Labirent: Alev Deneyleri
00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:35 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kutsal Damacana 4
22.15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
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