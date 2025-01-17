TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ocak Cuma günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2025 Cuma, 09:34
TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17 Ocak Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ocak Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü" 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Zembelli 20.00

TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 İnci Taneleri

02:45 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Sen Ağlama İstanbul

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

23:45 Zembilli

02:45 Can Borcu

05:00 Hercai

TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 Hayallerinin Peşinde

07:35 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Son Hava Bükücü

22:15 Labirent: Alev Deneyleri

00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:35 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:30 Gel Konuşalım

04:30 Oynat Bakalım

05:30 Dizi

TV yayın akışı 17 Ocak Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kutsal Damacana 4

22.15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

TV rehberi trt TV 8

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