TV yayın akışı 17 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...
17 Şubat Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Şubat Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Başka Bir Gün 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:05 Hayallerinin Peşinde
06:55 Benim Güzel Ailem
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:00 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yerli Dizi
02:40 Seksenler
03:40 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:00 Deha
04:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:00 Kral Kaybederse
00:30 Kral Kaybederse
02:30 Güzel Köylü
04:30 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
22:45 Kardelenler
01:45 Bir Gece Masalı
04:45 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:15 Adım Farah
03:30 Her Yerde Sen
05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
06:00 Şahane Hayatım
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