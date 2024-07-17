TV yayın akışı 17 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 17 Temmuz Çarşamba TV rehberi...
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Milyoner Aile
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Milyoner Aile
22:30 Milyoner Aile
00:30 Ateş Kuşları
04:00 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:30 Panik Odası (Yabancı Sinema)
01:30 Panik Odası (Yabancı Sinema)
03:30 Güneşi Beklerken
05:15 Çatı Katı Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kördüğüm (Yabancı Sinema)
01:45 Kördüğüm (Yabancı Sinema)
03:15 Arıza
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)
23:45 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)
02:00 İstanbullu Gelin
03:30 Yüksek Sosyete
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Uğurlugiller
06:50 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:10 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çelik Yumruklar (Yabancı Sinema)
22:40 Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi (Yabancı Sinema)
00:30 Kumpas
03:40 Lingo Türkiye
04:40 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Olmadı Kaçarız (Yerli Sinema)
22:15 Mutlu Aile Tablosu (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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