TV yayın akışı 17 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:30 Panik Odası (Yabancı Sinema)

01:30 Panik Odası (Yabancı Sinema)

03:30 Güneşi Beklerken

05:15 Çatı Katı Aşk