TV yayın akışı 18 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2023 Cuma, 10:37
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>18 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Demir Maske</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 En Büyük Şaban</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Niyazi Gül Dörtnala</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Canavar Avcısı</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Demir Maske

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 En Büyük Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Niyazi Gül Dörtnala

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Canavar Avcısı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>11:30 Aile</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 En Büyük Şaban</p> <p>22:15 Kurtarıcı</p> <p>23:45 En Büyük Şaban</p> <p>01:45 Kurtarıcı</p> <p>03:15 Cımbız Ali</p> <p>05:00 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

11:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Kurtarıcı

23:45 En Büyük Şaban

01:45 Kurtarıcı

03:15 Cımbız Ali

05:00 Yeni Gelin

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Adını Sen Koy</p> <p>08:55 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:00 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>00:15 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>02:30 Şehirden Uzakta</p> <p>03:20 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

00:15 Kendi Düşen Ağlamaz

02:30 Şehirden Uzakta

03:20 Seksenler

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>23:45 Ruhun Duymaz</p> <p>02:15 Yasak Elma</p> <p>04:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

02:15 Yasak Elma

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Canavar Avcısı</p> <p>22:10 Baba Parası</p> <p>00:20 Windstorm: Ari'nin Gelişi </p> <p>02:25 Mutfak Bahane</p> <p>04:25 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Canavar Avcısı

22:10 Baba Parası

00:20 Windstorm: Ari'nin Gelişi 

02:25 Mutfak Bahane

04:25 Kalp Yarası

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:15 Çöp Adam</p> <p>13:15 Yalı Çapkını</p> <p>16:15 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Niyazi Gül Dörtnala</p> <p>22:15 Niyazi Gül Dörtnala</p> <p>00:30 Delisin</p> <p>02:00 Erkenci Kuş</p> <p>03:45 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:15 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Niyazi Gül Dörtnala

00:30 Delisin

02:00 Erkenci Kuş

03:45 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Demir Maske</p> <p>22:45 Demir Maske</p> <p>01:15 Android Polis</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Demir Maske

22:45 Demir Maske

01:15 Android Polis

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

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