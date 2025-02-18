TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Şubat Salı günü tv yayın akışı...
18 Şubat Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Şubat Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Şirinler 2 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kardelenler
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Hayallerinin Peşinde
07:00 Benim Güzel Ailem
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:05 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Bir Zamanlar İstanbul
02:35 Seksenler
03:30 Masumlar Apartmanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:15 Şeytan Marka Giyer
00:30 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:105 Survivor All Star-Gönüllüler
12:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
01:45 Her Yerde Sen
04:30 Memeh Özer İle Mutfakta
05:45 Şahane Hayatım
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