TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Şubat Salı günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
18 Şubat 2025 Salı, 09:31
TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18 Şubat Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Şubat Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şirinler 2 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı  20:00

TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı 

00:20 Kardelenler

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Hayallerinin Peşinde

07:00 Benim Güzel Ailem

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:05 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 

00:15 Bir Zamanlar İstanbul

02:35 Seksenler

03:30 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk 

TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 Şeytan Marka Giyer

00:30 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım 

12:105 Survivor All Star-Gönüllüler

12:15 Survivor Panorama 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım 

05:30 Dizi

TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar 

00:15 Sandık Kokusu 

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

TV yayın akışı 18 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

01:45 Her Yerde Sen

04:30 Memeh Özer İle Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım

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