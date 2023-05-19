TV yayın akışı 19 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2023 Cuma, 09:59
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 8</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Garip</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Garip

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Adım Farah</p> <p>18:00 Kapımdaki Dedektif</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Garip</p> <p>22:00 Liderler Fox'ta</p> <p>23:45 Orta Sayfa</p> <p>01:45 Garip</p> <p>03:15 Yasak Elma</p> <p>05:00 Her Yerde Sen</p> <p>06:00 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:00 Adım Farah

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Garip

22:00 Liderler Fox'ta

23:45 Orta Sayfa

01:45 Garip

03:15 Yasak Elma

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Hızlı ve Öfkeli 8</p> <p>22:45 Veda Mektubu</p> <p>00:30 Hızlı ve Öfkeli 8</p> <p>02:15 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Veda Mektubu

00:30 Hızlı ve Öfkeli 8

02:15 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Yalı Çapkını</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:15 Ömer</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Aile</p> <p>02:45 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

02:45 Güzel Günler

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Adını Sen Koy</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>09:50 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>16:25 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>23:55 Puslu Yolculuk</p> <p>00:30 Al Sancak</p> <p>03:00 Kalk Gidelim</p> <p>04:45 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

09:50 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:25 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:55 Puslu Yolculuk

00:30 Al Sancak

03:00 Kalk Gidelim

04:45 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra </p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra 

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

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