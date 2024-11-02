TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Kasım Cumartesi tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2024 Cumartesi, 09:31
TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Ketenpere 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Suikast Treni 20:00 

TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kalpazan

02:30 Deha

05:00 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Bir Gece Masalı

14:40 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

16:40 Pi'nin Yaşamı (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Suikast Treni (Yabancı Sinema)

22:40 Bloodshot: Durduralamaz Güç (Yabancı Sinema)

00:45 Güvenlik (Yabancı Sinema)

02:40 Ateş Kuşları

05:20 Kalp Yarası

TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yalan

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Güllerin Savaşı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

11:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

15:15 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kızıl Goncalar

03:00 Gizli Bahçe

05:15 Kefaret

06:00n Şahane Hayatım

TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ada Masalı

12:30 Benim Tatlı Yalanım

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Ketenpere (Yerli Sinema)

22:30 Ketenpere (Yerli Sinema)

00:30 Güzel Köylü

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

09:45 Büyük Mücadeler (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

TV yayın akışı 2 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Beni Böyle Sev

07:55 Yedi Numara

08:55 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kara Ağaç

04:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV rehberi trt TV 8

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