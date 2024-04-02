TV yayın akışı 2 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 2 Nisan Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 2 Nisan Salı TV rehberi...
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Nisan Salı günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Yaban Çiçekleri
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:59 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)
22:15 5. Dalga (Yabancı Sinema)
00:30 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)
02:15 Çok Güzel Hareketler 2
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
01:00 Aramızda Kalsın
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
06:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:50 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:10 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:30 Sahur Bereketi
05:10 Kapanış
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yabani
00:15 Şahane Hayatım
02:45 Kefaret
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 İnadına Aşk
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