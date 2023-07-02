TV yayın akışı 2 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Deli Deli Küpeli

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şaban Oğlu Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hükümet Kadın 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Büyükbaba İle Savaş

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Seni Ellere