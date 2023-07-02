TV yayın akışı 2 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2023 Pazar, 14:00
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Deli Deli Küpeli</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Şaban Oğlu Şaban</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hükümet Kadın 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Büyükbaba İle Savaş</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Vermem Seni Ellere</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Deli Deli Küpeli

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Şaban Oğlu Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hükümet Kadın 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Büyükbaba İle Savaş

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Vermem Seni Ellere

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kısmet</p> <p>12:30 Yasak Elma</p> <p>15:45 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Deli Deli Küpeli</p> <p>22:15 İlk Buluşma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kısmet

12:30 Yasak Elma

15:45 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Deli Deli Küpeli

22:15 İlk Buluşma

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:15 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda İle Omuz Omuza</p> <p>14:00  Görgüsüzler</p> <p>16:00 Çetin Ceviz 2</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı</p> <p>23:45 Çember: Sırlar Apartmanı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00  Görgüsüzler

16:00 Çetin Ceviz 2

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı

23:45 Çember: Sırlar Apartmanı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:30 Vermem Seni Ellere</p> <p>16:00 Üvey Anne</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>23:45 Barut Kokteyli</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Vermem Seni Ellere

16:00 Üvey Anne

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

23:45 Barut Kokteyli

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>10:30 Erkenci Kuş</p> <p>12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:30 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Hükümet Kadın 2</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Erkenci Kuş

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>10:00 Yabancı Sinema Affedilmeyen</p> <p>12:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Yabancı Sinema Batılı Adam</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Yabancı Sinema Affedilmeyen

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Yabancı Sinema Batılı Adam

20:00 MasterChef Türkiye All Star

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Hayat Bayram Olsa</p> <p>16:30 Oh Olsun</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Şaban Oğlu Şaban</p> <p>22:00 Aile Şerefi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hayat Bayram Olsa

16:30 Oh Olsun

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban

22:00 Aile Şerefi

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>05:35 Ege’nin Hamsisi</p> <p>08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>14:45 Benim Güzel Ailem</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Büyükbaba İle Savaş</p> <p>22:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:35 Ege’nin Hamsisi

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

14:45 Benim Güzel Ailem

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Büyükbaba İle Savaş

22:00 Kendi Düşen Ağlamaz

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