TV yayın akışı 2 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Deli Deli Küpeli
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şaban Oğlu Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hükümet Kadın 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Büyükbaba İle Savaş
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Seni Ellere
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kısmet
12:30 Yasak Elma
15:45 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Deli Deli Küpeli
22:15 İlk Buluşma
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Görgüsüzler
16:00 Çetin Ceviz 2
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı
23:45 Çember: Sırlar Apartmanı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Vermem Seni Ellere
16:00 Üvey Anne
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
23:45 Barut Kokteyli
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Erkenci Kuş
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Yabancı Sinema Affedilmeyen
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Yabancı Sinema Batılı Adam
20:00 MasterChef Türkiye All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hayat Bayram Olsa
16:30 Oh Olsun
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:00 Aile Şerefi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35 Ege’nin Hamsisi
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
14:45 Benim Güzel Ailem
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Büyükbaba İle Savaş
22:00 Kendi Düşen Ağlamaz
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