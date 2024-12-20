TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, TV yayın akışı 20 Aralık Cuma...

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2024 Cuma, 09:31
TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kara Ağaç Destanı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Orta Sayfa

01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

04:00 Ruhun Duymaz

06:00 Senden Daha Güzel

TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

05:00 Söz

TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Hayallerinin Peşinde

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:50 Seksenler

03:30 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Yerli Dizi-Tekrar

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

tv yayın akışı televizyonda bugün ne var televizyonda ne var?

En Çok Okunan Haberler