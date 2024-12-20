TV yayın akışı 20 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, TV yayın akışı 20 Aralık Cuma...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kara Ağaç Destanı 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Orta Sayfa
01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
04:00 Ruhun Duymaz
06:00 Senden Daha Güzel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
04:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Hayallerinin Peşinde
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:50 Seksenler
03:30 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Yerli Dizi-Tekrar
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
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