Holding dizisinin Kerem'i Caner Topçu kim, kaç yaşında, nereli? Caner Topçu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yeni ATV dizisi Holding'de Kerem Sayışman karakterini canlandıran Caner Topçu'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Holding dizisinin Kerem'i Caner Topçu kim, kaç yaşında, nereli? Caner Topçu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ATV'nin yeni dizisi Holding'de Kerem Sayışman karakterine hayat veren Caner Topçu'nun yaşamı merak edildi. Caner Topçu'nun kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerle yer aldığı araştırılıyor. Peki, Holding dizisinin Aydan'ı Caner Topçu kim, kaç yaşında, nereli? Caner Topçu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
CANER TOPÇU KİMDİR?
Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti.
CANER TOPÇU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2015 - Bilinçsizler - Recep
2018 - Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk - Ömer Ali
2019 - Evrensel Döngü 2: Zamansal Yolculuk - Ömer Ali
2023 - Başka Türlü Aşk - Cemil
CANER TOPÇU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2019 - Nöbet - Caner
2021-2022 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - İlyas Reis
2022 - Duy Beni - Kanat Günay
2023 - Dönence - Özgür
2024 - Şahane Hayatım - Demir
2024 - Holding - Kerem
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