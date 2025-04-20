TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
20 Nisan Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Nisan Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star - Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 19:45
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İki Aile
08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 – Kral Kaybederse
11:00 – Tülin Şahin ile Moda
12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 – Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 – Sahipsizler
19:00 – Star Haber
20:00 – Çok Güzel Hareketler 2
23:30 – Sahipsizler
02:30 – Yerli Film
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – ATV’de Hafta Sonu
10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:20 – Dizi TV
12:10 – Sustalı Ceylan
15:30 – Can Borcu
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kardelenler
00:20 – Can Borcu
03:00 – Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 – Dizi
08:00 – Oynat Bakalım
09:00 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
14:15 – İşte Benim Stilim
16:30 – Survivor Panorama
20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Pazar
12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 – Arda ile Omuz Omuza
14:45 – Arka Sokaklar
16:30 – Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Hafta Sonu Haberleri
20:00 – Eşref Rüya
23:00 – İnci Taneleri
01:45 – Yargı
04:00 – 5N1K
04:30 – Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Ekonomi Arası
11:20 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 – Kızıl Goncalar
15:45 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet
16:30 – Hudutsuz Sevda
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 – Kızıl Goncalar
01:30 – Şahane Hayatım
03:45 – Son Yaz
06:00 – Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Siyah Kalp
10:00 – Pazar Sürprizi
13:00 – Köşeyi Dönen Adam
14:30 – Deha
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Deha
00:15 – Kızılcık Şerbeti
02:30 – Bahar
04:30 – Siyah Kalp
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:50 – Beni Böyle Sev
08:50 – Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 – Enine Boyuna
13:00 – Yaşam Başka Yerde
13:30 – 23 Nisan Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü
15:00 – Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas
17:30 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber
20:00 – Teşkilat
00:15 – 3’te 3
01:30 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
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