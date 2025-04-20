TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 09:42
TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20 Nisan Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Nisan Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star - Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 19:45

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İki Aile

08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 – Kral Kaybederse

11:00 – Tülin Şahin ile Moda

12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 – Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 – Sahipsizler

19:00 – Star Haber

20:00 – Çok Güzel Hareketler 2

23:30 – Sahipsizler

02:30 – Yerli Film

TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 – ATV’de Hafta Sonu

10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:20 – Dizi TV

12:10 – Sustalı Ceylan

15:30 – Can Borcu

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kardelenler

00:20 – Can Borcu

03:00 – Bir Gece Masalı

TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 – Dizi

08:00 – Oynat Bakalım

09:00 – Gençlik Rüzgarı

10:00 – Gazete Magazin

14:15 – İşte Benim Stilim

16:30 – Survivor Panorama

20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler

TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Pazar

12:45 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 – Arda ile Omuz Omuza

14:45 – Arka Sokaklar

16:30 – Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Hafta Sonu Haberleri

20:00 – Eşref Rüya

23:00 – İnci Taneleri

01:45 – Yargı

04:00 – 5N1K

04:30 – Poyraz Karayel

TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 – Ekonomi Arası

11:20 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 – Kızıl Goncalar

15:45 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet

16:30 – Hudutsuz Sevda

19:00 – NOW Ana Haber

20:00 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 – Kızıl Goncalar

01:30 – Şahane Hayatım

03:45 – Son Yaz

06:00 – Kefaret

TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Siyah Kalp

10:00 – Pazar Sürprizi

13:00 – Köşeyi Dönen Adam

14:30 – Deha

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Deha

00:15 – Kızılcık Şerbeti

02:30 – Bahar

04:30 – Siyah Kalp

TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:50 – Beni Böyle Sev

08:50 – Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 – Enine Boyuna

13:00 – Yaşam Başka Yerde

13:30 – 23 Nisan Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü

15:00 – Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas

17:30 – Kod Adı Kırlangıç

19:00 – Ana Haber

20:00 – Teşkilat

00:15 – 3’te 3

01:30 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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