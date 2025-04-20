TV yayın akışı 20 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İki Aile

08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 – Kral Kaybederse

11:00 – Tülin Şahin ile Moda

12:00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 – Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 – Sahipsizler

19:00 – Star Haber

20:00 – Çok Güzel Hareketler 2

23:30 – Sahipsizler

02:30 – Yerli Film