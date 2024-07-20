TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 20 Temmuz Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 20 Temmuz Cumartesi TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 İşte Hayat (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)
01:30 Vadeli Hayat
02:45 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
04:15 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmeni
12:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
14:00 Alan
17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Muhteşem Yedili (Yabancı Sinema)
22:50 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)
00:30 Ateş Kuşları
03:20 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Password
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
00:45 Süper Volkan (Yabancı Sinema)
02:00 Güneşi Beklerken
03:30 Müzik Arası
04:30 Çatı Katı Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:15 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bıçkın (Yerli Sinema)
21:45 Sen Çal Kapımı
23:45 İlk Buluşma
01:30 Mucize Doktor
04:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
09:00 Ada Masalı
12:00 Aramızda Kalsın
14:30 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 İbo Show
00:30 İstanbullu Gelin
02:45 Aramızda Kalsın
03:45 Yüksek Sosyete
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
15:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Kare Takımı Gizemli Ada (Yerli Sinema)
13:00 Mutlu Barış Hareketinin 50. Yılı
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Ben ve Babam-Vatan (Yerli Sinema)
23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Ben ve Babam - Vatan (Yerli Sinema)
03:10 Yeditepe İstanbul
04:10 Seksenler
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