TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 20 Temmuz Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 20 Temmuz Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2024 Cumartesi, 09:33
TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 İşte Hayat (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)

01:30 Vadeli Hayat

02:45 Nereye Bakıyıor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

04:15 Arıza

TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmeni

12:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

14:00 Alan

17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Muhteşem Yedili (Yabancı Sinema)

22:50 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)

00:30 Ateş Kuşları

03:20 Kaçak

TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Password

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

00:45 Süper Volkan (Yabancı Sinema)

02:00 Güneşi Beklerken

03:30 Müzik Arası

04:30 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bıçkın (Yerli Sinema)

21:45 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:00 Ada Masalı

12:00 Aramızda Kalsın

14:30 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

00:30 İstanbullu Gelin

02:45 Aramızda Kalsın

03:45 Yüksek Sosyete

TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

07:50 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kare Takımı Gizemli Ada (Yerli Sinema)

13:00 Mutlu Barış Hareketinin 50. Yılı

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Ben ve Babam-Vatan (Yerli Sinema)

23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Ben ve Babam - Vatan (Yerli Sinema)

03:10 Yeditepe İstanbul

04:10 Seksenler

TV rehberi trt TV 8

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