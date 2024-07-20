TV yayın akışı 20 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Password

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

00:45 Süper Volkan (Yabancı Sinema)

02:00 Güneşi Beklerken

03:30 Müzik Arası

04:30 Çatı Katı Aşk