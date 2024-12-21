TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi...

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2024 Cumartesi, 09:17
TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şevkat Yerimdar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Kuruluş Osman

13:40 Alfa Kurt

15:40 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:30 Can Borcu

TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 – Ekonomi Arası (Yeni Bölüm)

11:20 – Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)

12:15 – Kamera Arkası (Yeni Bölüm)

13:15 – Kızıl Goncalar (Alt Yazılı)

16:15 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Alt Yazılı)

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 - Şevkat Yerimdar

23:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Alt Yazılı)

05:00 – Kefaret (Alt Yazılı)

06:00 – Senden Daha Güzel (Alt Yazılı)

TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sen Ağlama İstanbul

09:30 Dizi

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sahipsizler

14:30 Dizi

16:45 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:15 Sen Ağlama İstanbul

TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev

08:05 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

04:30 Aramızda Kalmasın

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye

TV rehberi trt TV 8

En Çok Okunan Haberler