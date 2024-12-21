TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, TV yayın akışı 21 Aralık Cumartesi...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şevkat Yerimdar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Kuruluş Osman
13:40 Alfa Kurt
15:40 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:30 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11:15 – Ekonomi Arası (Yeni Bölüm)
11:20 – Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)
12:15 – Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
13:15 – Kızıl Goncalar (Alt Yazılı)
16:15 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Alt Yazılı)
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 - Şevkat Yerimdar
23:30 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Alt Yazılı)
05:00 – Kefaret (Alt Yazılı)
06:00 – Senden Daha Güzel (Alt Yazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
04:45 Bahar
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sen Ağlama İstanbul
09:30 Dizi
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:30 Dizi
16:45 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:15 Sen Ağlama İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Beni Böyle Sev
08:05 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
04:30 Aramızda Kalmasın
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye
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