TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ekim pazartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2024 Pazartesi, 09:19
TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21 Ekim Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ekim Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Güzel Aşklar Diyarı 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: John Wick 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kalpazan 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI: Karadut 20:00 

TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

23:45 İnci Taneleri

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan

22:00 Kalpazan

00:45 Kalpazan

03:00 Deha

05:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karadut

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Gizli Bahçe

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

00.15 Gizli Bahçe

04:45 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

09:10 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Gönül Dağı

17.40 Lingo Türkiye

18.55 Ana Haber

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:30 Seksenler

03.20 Gönül Dağı

TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 21 Ekim Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 John Wick

22:15 John Wick

00:00 Güzel Köylü

01:50 Baba Ocağı

04:00 Söz

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