TV yayın akışı 21 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hudutsuz Sevda
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dengesiz
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
01:00 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin?
06:45 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
09:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
23:15 Dilek Taşı
02:00 Arka Sokaklar
04:30 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Dengesiz
21:45 Dengesiz
02:00 Kiralık Aşk
04:00 Güzel Köykü
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Rambo 4
00:45 Rambo 4
02:15 Yavru ile Katip
04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
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