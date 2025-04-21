TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Nisan Pazartesİ günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
21 Nisan 2025 Pazartesi, 09:29
TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21 Nisan Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Nisan Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Midway 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star - Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 19:45

ATV YAYIN AKIŞI: Jurassic World: Hakimiyet 20:00

TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Bu Sabah

10.00 Deha

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

20.00 Güldür Güldür Show

TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlarsak

16.15 Kiralık Aşk

20.00 Midway

TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.40 Vuslat

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

13.30 En Hamarat Benim

20.00 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:45 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Eron’da

20.00 Jurassic World: Hakimiyet

TV yayın akışı 21 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

TV rehberi trt TV 8

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