TV yayın akışı 21 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2023 Cumartesi, 09:00
<p>Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Taçsız Prenses</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              19:15 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Kardeşlerim</p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Taçsız Prenses

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI              19:15 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Kardeşlerim

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 O Kız</p> <p>16:00 Camdaki Kız</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Üç Kız Kardeş</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 O Kız

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:30 Kamera Arkası</p> <p>13:00 Taçsız Prenses</p> <p>15:45 Hayatımın Şansı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Taçsız Prenses</p> <p>22:45 İyilik</p> <p>01:30 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 Taçsız Prenses

15:45 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

22:45 İyilik

01:30 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Gecenin Ucunda</p> <p>09:00 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>12:00 Yerli Dizi</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:30 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>02:15 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi

14:00 Ömer

16:30 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

02:15 Gecenin Ucunda

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Son Hıçkırık</p> <p>08:30 Tarkan Viking Kanı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kaynanalar</p> <p>16:30 Tatlı Dillim</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Güzel Günler</p> <p>02:30 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Son Hıçkırık

08:30 Tarkan Viking Kanı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kaynanalar

16:30 Tatlı Dillim

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:30 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Pişir de Görelim</p> <p>16:00 Tuzak</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>03:30 Kadere Karşı</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Pişir de Görelim

16:00 Tuzak

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

03:30 Kadere Karşı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:05 Ege'nin Hamsisi</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>09:25 Hayallerinin Peşinde</p> <p>09:45 Yerli Dizi</p> <p>12:40 Yürek Çıkmazı</p> <p>15:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Ege'nin Hamsisi

08:45 Bu Toprağın Sesi

09:25 Hayallerinin Peşinde

09:45 Yerli Dizi

12:40 Yürek Çıkmazı

15:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:20 Atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Oskar's Oasis</p> <p>10:10 Şirinler: Kayıp Köy</p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>12:30 Akıncı</p> <p>13:00 Ateş Kuşları</p> <p>16:00 Ateş Kuşları</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:00 Ateş Kuşları</p> <p>03:00 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:20 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Oskar's Oasis

10:10 Şirinler: Kayıp Köy

12:00 Akıncı

12:30 Akıncı

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:00 Ateş Kuşları

03:00 Aldatmak

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