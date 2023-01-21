TV yayın akışı 21 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 19:15 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 O Kız
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 Taçsız Prenses
15:45 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
22:45 İyilik
01:30 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gecenin Ucunda
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi
14:00 Ömer
16:30 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
02:15 Gecenin Ucunda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Son Hıçkırık
08:30 Tarkan Viking Kanı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kaynanalar
16:30 Tatlı Dillim
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
02:30 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Pişir de Görelim
16:00 Tuzak
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
03:30 Kadere Karşı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Ege'nin Hamsisi
08:45 Bu Toprağın Sesi
09:25 Hayallerinin Peşinde
09:45 Yerli Dizi
12:40 Yürek Çıkmazı
15:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:20 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Oskar's Oasis
10:10 Şirinler: Kayıp Köy
12:00 Akıncı
12:30 Akıncı
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:00 Ateş Kuşları
03:00 Aldatmak
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