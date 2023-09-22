TV yayın akışı 22 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2023 Cuma, 09:41
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>22 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hudutsuz Sevda</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hudutsuz Sevda

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p> <p>05:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

Player Alanı
<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:15 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Hudutsuz Sevda</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Hudutsuz Sevda</p> <p>22:30 Yabani</p> <p>01:00 Bambaşka Biri</p> <p>03:30 Bu Tabak Kimin?</p> <p>05:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

22:30 Yabani

01:00 Bambaşka Biri

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Rambo: Son Kan</p> <p>02:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Rambo: Son Kan

02:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:40 İncir Ağacı </p> <p>06:55 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:55 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>23:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>02:30 Seksenler</p> <p>04:10 Diriliş Ertuğrul</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İncir Ağacı 

06:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:30 Kendi Düşen Ağlamaz

02:30 Seksenler

04:10 Diriliş Ertuğrul

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Arka Sokaklar</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:00 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Güzel Köylü</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Yalı Çapkını - Özel Bölüm</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>02:30 Kiralık Aşk</p> <p>04:30 Güzel Köylü</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını - Özel Bölüm

20:00 Yalı Çapkını

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Güzel Köylü

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